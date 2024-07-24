Будут ли завтра, 25 июля, отключать свет меньше?

Будут ли завтра, 25 июля, отключать свет меньше?

НЭК «Укрэнерго» обнародовала информацию об отключениях света на завтрашний день, четверг, 25 июля 2024 года. И для многих потребителей новости хорошие.

По данным энергетиков, завтра, 25 июля, меры ограничения не будут применяться до 16:00 часов.

С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Помимо этого, сегодня, 24 июля, отмена ограничений продлена до 20:00 в ряде областей, в том числе и в Одесской.

Ранее сообщалось, что сегодня в Одесской области отменили графики стабилизационных отключений до 18:00.

Читайте также: Отключений света будет меньше: отремонтирован еще один энергоблок.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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