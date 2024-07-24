Будут ли завтра, 25 июля, отключать свет меньше?

НЭК «Укрэнерго» обнародовала информацию об отключениях света на завтрашний день, четверг, 25 июля 2024 года. И для многих потребителей новости хорошие.
По данным энергетиков, завтра, 25 июля, меры ограничения не будут применяться до 16:00 часов.
С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
Помимо этого, сегодня, 24 июля, отмена ограничений продлена до 20:00 в ряде областей, в том числе и в Одесской.
Ранее сообщалось, что сегодня в Одесской области отменили графики стабилизационных отключений до 18:00.
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