Відключень світла на Одещині скоро поменшає, – голова ОВА

За словами Кіпера, світла буде більше завдяки завершенню планового ремонту енергоблоку на Хмельницькій атомній електростанції.

Глава Одеської ОВА пояснив, що понад 50% потужностей постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Але після того, як вранці 17 липня включили ще один енергоблок на Хмельницькій АЕС ситуація з генерацією має покращитись.

«До цього ми отримували лише 40% від необхідного, зараз додасться ще близько 30%», – зазначив Кіпер.

Більше того, за місяць на повну зможуть заробити додаткові потужності альтернативної генерації.

«Дуже багато зроблено – як підстанціями, так і альтернативною генерацією. Нині багато державних програм підтримки, багато підприємств встановлюють сонячні батареї. Ми чекаємо, коли надійдуть кошти ППО, які нам пообіцяли партнери, це допоможе зберегти потужності, бо вороги продовжують бити нашою енергетичною інфраструктурою. Місяць протримаємось і стане точно кращим», – запевнив губернатор Одеської області.

Нагадаємо, за даними НЕК «Укренерго», з сьогоднішнього дня, 20 липня 2024 року, в Україні зменшується тривалість вимкнення світла.

А в ДТЕК «Одеські електромережі» додали, що стабілізаційні відключення сьогодні діють з 05:00 до 24:00, і у «світло-сірій зоні» графіків застосовуватимуться мінімально.