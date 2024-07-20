Відключення світла 21 липня: що зміниться

Так, з 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, а в інші години доби застосовуватиметься лише одна черга відключень.

При цьому, як запевнили у компанії ДТЕК «Одеські електромережі», відключень у світло-сірій зоні графіків у неділю не планується.

Раніше голова Одеської ОВ Олег Кіпер заявив, що ситуація з електропостачанням Одеської області має покращитися найближчим часом завдяки завершенню планового ремонту енергоблоку на Хмельницькій атомній електростанції.