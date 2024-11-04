Чи сприятливий прогноз магнітних бур на 4 листопада

За попередніми прогнозами, у листопаді 2024 року пройде серія магнітних бур, які можуть спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей та власників хронічних захворювань.

Магнітні бурі в листопаді можуть пройти у такі дні:

11-13 листопада – магнітна буря середньої сили;

15 листопада – одноденна сильна магнітна буря;

20 листопада – магнітна буря середньої потужності;

24 листопада – потужна магнітна буря;

25 листопада – сильна магнітна буря.

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

зменшення концентрації;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

запаморочення;

тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Як пережити магнітні бурі

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила: