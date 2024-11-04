Чи сприятливий прогноз магнітних бур на 4 листопада

Згідно з прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 4 листопада 2024 року, можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності, але повноцінної магнітної бурі цього дня не передбачається.
За попередніми прогнозами, у листопаді 2024 року пройде серія магнітних бур, які можуть спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей та власників хронічних захворювань.
Магнітні бурі в листопаді можуть пройти у такі дні:
- 11-13 листопада – магнітна буря середньої сили;
- 15 листопада – одноденна сильна магнітна буря;
- 20 листопада – магнітна буря середньої потужності;
- 24 листопада – потужна магнітна буря;
- 25 листопада – сильна магнітна буря.
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У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:
- зменшення концентрації;
- проблеми зі сном;
- загальна слабкість, сонливість;
- запаморочення;
- тривожність або дратівливість.
Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.
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Як пережити магнітні бурі
Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:
- частіше бувайте на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.