Новини Одеси та Одеської області

Чи сприятливий прогноз магнітних бур на 4 листопада

Чи сприятливий прогноз магнітних бур на 4 листопада

Згідно з прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 4 листопада 2024 року, можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності, але повноцінної магнітної бурі цього дня не передбачається.

За попередніми прогнозами, у листопаді 2024 року пройде серія магнітних бур, які можуть спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей та власників хронічних захворювань.

Магнітні бурі в листопаді можуть пройти у такі дні:

  • 11-13 листопада – магнітна буря середньої сили;
  • 15 листопада – одноденна сильна магнітна буря;
  • 20 листопада – магнітна буря середньої потужності;
  • 24 листопада – потужна магнітна буря;
  • 25 листопада – сильна магнітна буря.

Вибір редакції: 2 листопада став в Одесі найтеплішим днем ​​за майже 100 років

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

  • зменшення концентрації;
  • проблеми зі сном;
  • загальна слабкість, сонливість;
  • запаморочення;
  • тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Читайте також: Замініть ліфт на сходи: як прості прогулянки можуть змінити ваше тіло та душу

Як пережити магнітні бурі

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:

  • частіше бувайте на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk