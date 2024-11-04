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Благоприятен ли прогноз магнитных бурь на 4 ноября

Благоприятен ли прогноз магнитных бурь на 4 ноября

Согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 4 ноября 2024 года, возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности, но полноценной магнитной бури в этот день не предвидится.

По предварительным прогнозам, в ноябре 2024 года пройдет серия магнитных бурь, которые могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний.

Магнитные бури в ноябре могут пройти в такие дни:

  • 11-13 ноября – магнитная буря средней силы;
  • 15 ноября – однодневная сильная магнитная буря;
  • 20 ноября – магнитная буря средней мощности;
  • 24 ноября – мощная магнитная буря;
  • 25 ноября – сильная магнитная буря.

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В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

  • уменьшение концентрации;
  • проблемы со сном;
  • общая слабость, сонливость;
  • головокружение;
  • тревожность или раздражительность.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

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Как пережить магнитные бури

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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