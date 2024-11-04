Благоприятен ли прогноз магнитных бурь на 4 ноября

По предварительным прогнозам, в ноябре 2024 года пройдет серия магнитных бурь, которые могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний.

Магнитные бури в ноябре могут пройти в такие дни:

11-13 ноября – магнитная буря средней силы;

15 ноября – однодневная сильная магнитная буря;

20 ноября – магнитная буря средней мощности;

24 ноября – мощная магнитная буря;

25 ноября – сильная магнитная буря.

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В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

уменьшение концентрации;

проблемы со сном;

общая слабость, сонливость;

головокружение;

тревожность или раздражительность.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Как пережить магнитные бури

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила: