Благоприятен ли прогноз магнитных бурь на 4 ноября

Согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 4 ноября 2024 года, возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности, но полноценной магнитной бури в этот день не предвидится.
По предварительным прогнозам, в ноябре 2024 года пройдет серия магнитных бурь, которые могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний.
Магнитные бури в ноябре могут пройти в такие дни:
- 11-13 ноября – магнитная буря средней силы;
- 15 ноября – однодневная сильная магнитная буря;
- 20 ноября – магнитная буря средней мощности;
- 24 ноября – мощная магнитная буря;
- 25 ноября – сильная магнитная буря.
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В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:
- уменьшение концентрации;
- проблемы со сном;
- общая слабость, сонливость;
- головокружение;
- тревожность или раздражительность.
Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.
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Как пережить магнитные бури
Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.