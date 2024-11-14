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Чи порадує одеситів погода у п’ятницю, 15 листопада – прогноз

Чи порадує одеситів погода у п’ятницю, 15 листопада – прогноз

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують на завтрашній день, п’ятницю, 15 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області переважно хмарну погоду без істотних опадів. Температура повітря становитиме від 5°С до 9°С тепла.

Прогноз погоди в Одесі на 14 листопада

В Одесі хмарно. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-4°С вище за нуль, вдень 5-7°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 15 листопада

По Одеській області завтра хмарно. Вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 1°С до 4°С, вдень повітря прогріється до 4-9°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 14 листопада, на півночі Одеської області випав перший сніг.

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