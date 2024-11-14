Новости Одессы и Одесской области

Порадует ли одесситов погода в пятницу, 15 ноября – прогноз

Порадует ли одесситов погода в пятницу, 15 ноября – прогноз

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, прогнозируют на завтрашний день, пятницу, 15 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области преимущественно облачную погоду без существенных осадков. Температура воздуха составит от 5°С до 9°С тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 14 ноября

В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С выше нуля, днем 5-7°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 15 ноября

По Одесской области завтра облачно. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем воздух прогреется до 4-9°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, сегодня утром, 14 ноября, на севере Одесской области выпал первый снег.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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