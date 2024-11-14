Порадует ли одесситов погода в пятницу, 15 ноября – прогноз

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, прогнозируют на завтрашний день, пятницу, 15 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области преимущественно облачную погоду без существенных осадков. Температура воздуха составит от 5°С до 9°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе на 14 ноября
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С выше нуля, днем 5-7°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 15 ноября
По Одесской области завтра облачно. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем воздух прогреется до 4-9°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, сегодня утром, 14 ноября, на севере Одесской области выпал первый снег.