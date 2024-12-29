Чи очікується сніг чи мороз в Одесі 29 грудня?

У понеділок, 30 грудня, передостанній день 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Чи очікувати у цей день суттєвого похолодання, розповіли у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 30 грудня
За інформацією синоптиків, в Одесі понеділок обіцяє бути хмарним із проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень вона підніметься до 2-4°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 30 грудня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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