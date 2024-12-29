Ожидается ли снег или мороз в Одессе 29 декабря?

Ожидать ли в этот день существенного похолодания, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 30 декабря

По информации синоптиков, в Одессе понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем она поднимется до 2-4°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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