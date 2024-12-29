Ожидается ли снег или мороз в Одессе 29 декабря?

Завтра, в понедельник, 30 декабря, предпоследний день 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ожидать ли в этот день существенного похолодания, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 30 декабря
По информации синоптиков, в Одессе понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем она поднимется до 2-4°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 30 декабря
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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