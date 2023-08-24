Скільки платитимемо за світло, газ та воду з 1 вересня

Не за горами – вересень 2023 року. І багатьох, напевно, цікавить: а чи не чекає нас цієї осені чергове підвищення тарифів? І чи не зміняться цифри у платіжках українців із 1 вересня?

Як запевнили в уряді, підвищення вартості послуг ЖКГ у вересні не очікується, оскільки в місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати тарифи.

Крім того, на низку тарифів в Україні діє мораторій до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після. Йдеться про послуги централізованого опалення, гарячого водопостачання та розподілу газу.

Чи підвищать тариф на світло з 1 вересня?

Після літнього підвищення вартість послуг електропостачання для населення зараз становить 2,64 грн/кВт-год. Сума у платіжках за електроенергію зросла приблизно на 250 грн. Причиною підвищення назвали потребу у коштах на відновлення інфраструктури після обстрілів російськими агресорами минулої осені та зими.

За даними Міненергетики, навіть після перегляду тарифу він не покриває витрат на виробництво електрики, але цього року піднімати ціни на світло в уряді не планують. При цьому, за невтішними прогнозами деяких експертів, підвищення цін на електропостачання варто очікувати вже до кінця року.

Нагадаємо, що заощадити на електроенергії можна за допомогою двозонних та тризонних лічильників. У не піковi часи (з 23:00 вечора до 07:00 ранку) споживання електроенергії обійдеться в рази дешевше. Тобто основне навантаження на мережу потрібно робити вночі, а вдень економити.

Тариф на воду: чи чекати підвищення восени?

Тарифи на воду у вересні 2023 року також залишаться без змін.

Нагадаємо, у липні Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення практично для всіх водоканалів країни, проте після втручання президента та прем’єра скасувала його.

Ціни на газ: змінюватися не повинні?

Ціни на газ в Україні для споживачів компанії «Нафтогаз», яких у країні 98%, залишаться незмінними як мінімум до 30 квітня 2024 року, залишившись 7,96 грн/куб м за річним тарифом «Фіксований». Компанія ухвалила це рішення з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.

Пільгові ціни на газ для виробників тепла (теплокомуненерго) та бюджетних установ Кабмін має продовжити до кінця опалювального сезону 2023/2024.

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