Чи дадуть світло в Одесі та коли запрацюють графіки – прогноз на 20 листопада

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у середу, 20 листопада 2024 року, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень електрики.

Водночас у компанії ДТЕК «Одеські електромережі» про запровадження стабілізаційних відключень світла (за графіками) на даний момент нічого не повідомляють, тобто в регіоні продовжують діяти екстрені відключення, під час яких терміни відсутності електропостачання можуть бути непередбачуваними та тривалими.

У компанії лише повідомляють, що енергетики «проводять усі можливі заходи щодо якнайшвидшого відновлення електропостачання та переходу від екстрених до стабілізаційних відключень», і тоді ситуація стане більш прогнозованою.

За даними ДТЕК, через надзвичайно складні ушкодження електромереж в результаті ранкової атаки росіян 17 листопада досі без світла залишається майже 5,5 тис. домівок в області.

Наразі ремонти продовжуються, у планах енергетиків – завершити їх до кінця сьогоднішньої доби.

Раніше повідомлялося, що в Одесі та Одеському районі найгірша по всій країні ситуація зі світлом.