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Дадут ли свет в Одессе и когда заработают графики – прогноз на 20 ноября

Дадут ли свет в Одессе и когда заработают графики – прогноз на 20 ноября

После массированной массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября 2024 года ситуация в энергосистеме страны остается достаточно сложной. Наиболее тяжелая ситуация – в Одессе и Одесской области.

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 20 ноября 2024 года, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений электричества.

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В то же время в компании ДТЭК «Одесские электросети» о введении стабилизационных отключений света (то есть по графикам) на данный момент ничего не сообщают, то есть в регионе продолжают действовать экстренные отключения, во время которых сроки отсутствия электроснабжения могут быть непредсказуемыми и продолжительными.

В компании лишь сообщают, что энергетики «проводят все возможные мероприятия по скорейшему восстановлению электроснабжения и переходу от экстренных к стабилизационным отключениям», и тогда ситуация станет более прогнозируемой.

По данным ДТЭК, из-за чрезвычайно сложных повреждений электросетей в результате утренней атаки россиян 17 ноября до сих пор без света остается почти 5,5 тыс. домов в области.

В настоящее время ремонты продолжаются, в планах энергетиков – завершить их до конца сегодняшних суток.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Одесском районе наихудшая по всей стране ситуация со светом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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