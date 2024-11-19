Дадут ли свет в Одессе и когда заработают графики – прогноз на 20 ноября

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 20 ноября 2024 года, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений электричества.

В то же время в компании ДТЭК «Одесские электросети» о введении стабилизационных отключений света (то есть по графикам) на данный момент ничего не сообщают, то есть в регионе продолжают действовать экстренные отключения, во время которых сроки отсутствия электроснабжения могут быть непредсказуемыми и продолжительными.

В компании лишь сообщают, что энергетики «проводят все возможные мероприятия по скорейшему восстановлению электроснабжения и переходу от экстренных к стабилизационным отключениям», и тогда ситуация станет более прогнозируемой.

По данным ДТЭК, из-за чрезвычайно сложных повреждений электросетей в результате утренней атаки россиян 17 ноября до сих пор без света остается почти 5,5 тыс. домов в области.

В настоящее время ремонты продолжаются, в планах энергетиков – завершить их до конца сегодняшних суток.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Одесском районе наихудшая по всей стране ситуация со светом.