Чи чекати в Одесі погодних «сюрпризів» завтра, 7 листопада

Завтра, у четвер, 7 листопада 2024 року, погода в Одесі та Одеській області суттєво не зміниться. Опадів не очікується, а повітря вдень прогріється лише до 12-15°С.
Таким прогнозом поділився Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 7 листопада
За інформацією синоптиків, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3°С, вдень 12-14°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 7 листопада
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень вона підніметься до 10-15°С.
На автошляхах області видимість добра.
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