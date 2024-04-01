Чи чекати сьогодні одеситам трамваїв і тролейбусів?

За інформацією одеської мерії, сьогодні електротранспорт працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 31 березня, ворог атакував ударними безпілотниками інфраструктуру Одеської області. Падіння уламків одного із збитих дронів спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів в Одеській області, внаслідок чого частина Одеси та низка населених пунктів області залишилися без світла.

Через пошкодження обладнання енергетики були змушені застосувати в Одесі та прилеглих районах аварійні відключення, а електротранспорт тимчасово припинив роботу.

Але вже до вечора неділі електропостачання побутових споживачів було відновлено та обмеження знято, щоправда, із застереженням, що відключення можуть бути відновлені у разі зростання енергоспоживання.