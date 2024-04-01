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Чи чекати сьогодні одеситам трамваїв і тролейбусів?

Чи чекати сьогодні одеситам трамваїв і тролейбусів?

У неділю, 31 березня, в Одесі тимчасово призупинив роботу електротранспорт, оскільки після дронової атаки нашого регіону ситуація з електропостачанням склалася складна. А чи ходитимуть одеські трамваї і тролейбуси сьогодні, у понеділок, 1 квітня?

За інформацією одеської мерії, сьогодні електротранспорт працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 31 березня, ворог атакував ударними безпілотниками інфраструктуру Одеської області. Падіння уламків одного із збитих дронів спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів в Одеській області, внаслідок чого частина Одеси та низка населених пунктів області залишилися без світла.

Через пошкодження обладнання енергетики були змушені застосувати в Одесі та прилеглих районах аварійні відключення, а електротранспорт тимчасово припинив роботу.

Але вже до вечора неділі електропостачання побутових споживачів було відновлено та обмеження знято, щоправда, із застереженням, що відключення можуть бути відновлені у разі зростання енергоспоживання.

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