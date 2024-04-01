Ждать ли сегодня одесситам трамваи и троллейбусы?

В воскресенье, 31 марта, в Одессе временно приостановил работу электротранспорт, поскольку после дроновой атаки нашего региона ситуация с электроснабжением сложилась сложная. А будут ли ходить одесские трамваи и троллейбусы сегодня, в понедельник, 1 апреля?
По информации одесской мэрии, сегодня электротранспорт будет работать в обычном режиме.
Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, враг атаковал ударными беспилотниками инфраструктуру Одесской области. Падение обломков одного из сбитых дронов повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов в Одесской области, в результате чего часть Одессы и ряд населенных пунктов области остались без света.
Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить в Одессе и близлежащих районах аварийные отключения, а электротранспорт временно приостановил работу.
Но уже к вечеру воскресенья электроснабжение бытовых потребителей было восстановлено и ограничения сняты, правда, с оговоркой, что отключения могут быть возобновлены при возрастании энергопотребления.