Ждать ли сегодня одесситам трамваи и троллейбусы?

По информации одесской мэрии, сегодня электротранспорт будет работать в обычном режиме.

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, враг атаковал ударными беспилотниками инфраструктуру Одесской области. Падение обломков одного из сбитых дронов повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов в Одесской области, в результате чего часть Одессы и ряд населенных пунктов области остались без света.

Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить в Одессе и близлежащих районах аварийные отключения, а электротранспорт временно приостановил работу.

Но уже к вечеру воскресенья электроснабжение бытовых потребителей было восстановлено и ограничения сняты, правда, с оговоркой, что отключения могут быть возобновлены при возрастании энергопотребления.