Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли сегодня одесситам трамваи и троллейбусы?

Ждать ли сегодня одесситам трамваи и троллейбусы?

В воскресенье, 31 марта, в Одессе временно приостановил работу электротранспорт, поскольку после дроновой атаки нашего региона ситуация с электроснабжением сложилась сложная. А будут ли ходить одесские трамваи и троллейбусы сегодня, в понедельник, 1 апреля?

По информации одесской мэрии, сегодня электротранспорт будет работать в обычном режиме.

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, враг атаковал ударными беспилотниками инфраструктуру Одесской области. Падение обломков одного из сбитых дронов повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов в Одесской области, в результате чего часть Одессы и ряд населенных пунктов области остались без света.

Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить в Одессе и близлежащих районах аварийные отключения, а электротранспорт временно приостановил работу.

Но уже к вечеру воскресенья электроснабжение бытовых потребителей было восстановлено и ограничения сняты, правда, с оговоркой, что отключения могут быть возобновлены при возрастании энергопотребления.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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