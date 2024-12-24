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Чи бути феєрверкам на Новий рік-2025 – що нагадали одеситам у поліції

Чи бути феєрверкам на Новий рік-2025 – що нагадали одеситам у поліції

Салюти, феєрверки та петарди та інша піротехніка під час дії правового режиму військового стану заборонені, і майбутні новорічні свята не стануть винятком.

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Про це нагадують у Патрульній поліції Одеської області.

«Піротехнічні вироби – це засоби, що створюють шумові та світлові ефекти. Нині подібні засоби завдають шкоди психологічному здоров’ю населення, оскільки нагадують звуки вибухів, і тому можуть лякати людей і тварин, які переживають страх війни», – сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці правоохоронців у Facebook.

У поліції також нагадують, що за незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачено адміністративне (згідно зі ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодексу України про адміністративні порушення) та кримінальну відповідальність (ст. 296 Кримінального кодексу) .

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Санкції статей КУпАП передбачають покарання у вигляді штрафу із можливою конфіскацією піротехніки, а УКУ – від штрафу до позбавлення волі.

«Якщо ви помітили осіб, які запускають феєрверки, або чуєте характерний звук від їхнього використання, повідомляйте на лінію 112/102. Під час різдвяно-новорічних свят залишайтесь правосвідомими, думайте про стан інших людей, а також братів наших менших», – закликають одеситів патрульні поліцейські.

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