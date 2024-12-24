Быть ли фейерверкам на Новый год-2025 – что напомнили одесситам в полиции

Об этом напоминают в Патрульной полиции Одесской области.

«Пиротехнические изделия – это средства, создающие шумовые и световые эффекты. В настоящее время подобные средства наносят вред психологическому здоровью населения, поскольку напоминают звуки взрывов, и поэтому могут пугать людей и животных, переживающих ужасы войны», – сказано в сообщении, опубликованном на странице правоохранителей в Facebook.

В полиции также напоминают, что за незаконную продажу, а также незаконное обращение с пиротехническими изделиями предусмотрена административная (согласно ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодекса Украины об административных нарушениях) и уголовная ответственность (ст. 296 Уголовного кодекса).

Санкции статей КУоАП предусматривают наказание в виде штрафа с возможной конфискацией пиротехники, а УКУ – от штрафа до лишения свободы.

«Если вы заметили лиц, запускающих фейерверки, или слышите характерный звук от их использования, сообщайте на линию 112/102. Во время рождественско-новогодних праздников оставайтесь правосознательными, думайте о состоянии других людей, а также братьев наших меньших», – призывают одесситов патрульные полицейские.

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