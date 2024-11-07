Чи буде в Одесі п’ятниця, 8 листопада, такою самою як четвер – прогноз погоди

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 8 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла та суха погода. Температура повітря вдень становитиме від 10-12°С до 14-15°С.
Прогноз погоди в Одесі на 8 листопада
В Одесі п’ятниця обіцяє бути малохмарною. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 12-14°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 8 листопада
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 10-15°С.
На автошляхах області видимість добра.
Вибір редакції: На Одещині розпочався ремонт важливої дороги між портовими містами.