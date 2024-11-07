Будет ли в Одессе пятница, 8 ноября, такой же как четверг – прогноз погоды

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 8 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и сухая погода. Температура воздуха днем составит от 10-12°С до 14-15°С.
Прогноз погоды в Одессе на 8 ноября
В Одессе пятница обещает быть малооблачной. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 12-14°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 8 ноября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 10-15°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: В Одесской области начался ремонт важной дороги между портовыми городами.