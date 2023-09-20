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Через відключення води в Одесі сьогодні бювети працюють за новим графіком

Через відключення води в Одесі сьогодні бювети працюють за новим графіком

Через масштабне відключення води в Одесі роботу 15 бюветних комплексів в Одесі продовжили на дві години.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Відпустк води відбуватиметься до 22:00 у бюветах за наступними адресами:

  • сквер Прохорівський; 
  • вулиця Дальницька, 25; 
  • вулиця Просвітництва, 1Д; 
  • вулиця Геранієва; 
  • вулиця Шоста станція Великого Фонтану; 
  • проспект Небесної Сотні, 14; 
  • проспект Маршала Говорова; 
  • вулиця Інглезі;
  • Сквер Мечникова; 
  • проспект Академіка Глушка, 1; 
  • вулиця Іцхака Рябіна;
  • сквер Старозарний; 
  • сквер Михайлівський; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • вулиця Космонавтів, 17

Відпустк води у бюветі на вулиці Кримська проходитиме за звичайним графіком до 20:00.

Нагадаємо, що відключення води пов’язане з ремонтом магістрального водоводу.

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