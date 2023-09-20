Через відключення води в Одесі сьогодні бювети працюють за новим графіком

Через масштабне відключення води в Одесі роботу 15 бюветних комплексів в Одесі продовжили на дві години.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Відпустк води відбуватиметься до 22:00 у бюветах за наступними адресами:
- сквер Прохорівський;
- вулиця Дальницька, 25;
- вулиця Просвітництва, 1Д;
- вулиця Геранієва;
- вулиця Шоста станція Великого Фонтану;
- проспект Небесної Сотні, 14;
- проспект Маршала Говорова;
- вулиця Інглезі;
- Сквер Мечникова;
- проспект Академіка Глушка, 1;
- вулиця Іцхака Рябіна;
- сквер Старозарний;
- сквер Михайлівський;
- проспект Гагаріна, 33;
- вулиця Космонавтів, 17
Відпустк води у бюветі на вулиці Кримська проходитиме за звичайним графіком до 20:00.
Нагадаємо, що відключення води пов’язане з ремонтом магістрального водоводу.
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