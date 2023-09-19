Новини Одеси та Одеської області

У більшій частині Одеси більше доби не буде води

У більшій частині Одеси більше доби не буде води

У зв’язку із заміною магістрального водоводу у трьох районах Одеси та передмісті більше ніж на добу відключать воду.

Про це попередили в Інфоксводоканалі.

Повідомляється, що для безперебійного водопостачання тисяч одеситів компанія проводить невідкладні роботи із заміни аварійної ділянки магістрального водоводу. Замість сталевої труби, яка вичерпала межу експлуатації, прокладуть сучасну поліетиленову трубу, термін служби якої не менше 50 років. Крім того, буде встановлена нова запірна арматура.

Тому з 00:10 20 вересня до 06:00 21 вересня буде припинено подачу води споживачам:

  • Київського району,
  • Хаджибейського району
  • Приморського району,
  • с.Лиманка,
  • с.Червоний хутір,
  • ж/м «Райдужний»,
  • ж/м «Совіньйон 1-5»,
  • ж/м «Чорноморка» ЖКП «Таїрове».

Відключення не торкнеться з/м “7-е небо”, “Застава”, “Ленселище”, “Слобідка”.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ

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