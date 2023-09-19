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На одеських пляжах виявлено понад десяток холерних вібріонів

На одеських пляжах виявлено понад десяток холерних вібріонів

На чотирьох пляжах Одеси знову виявили холерні вібріони. Як запевняють у мерії, вони не є збудниками холери, але можуть спричинити кишкові інфекції.

Протягом тижня в Одесі взято 13 проб із зовнішнього середовища, з них 10 – морської води та 3 – зі стічних вод. Крім того, на холеру перевірили хворих із розладами шлунково-кишкового тракту холерою.

За результатами досліджень морської води, загалом виділено 11 холероподібних вібріонів на пляжах «Аркадія», «Дача Ковалевського», 10-та та 16-та станції Великого Фонтану.

Результат досліджень проб стічної води негативний.

Обстеження на холеру 135 хворих із розладами шлунково-кишкового тракту показало негативні результати.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі досліджено 10 проб на санітарно-мікробіологічні та 9 проб на санітарно-хімічні показники. Усі спроби відповідали нормативним вимогам.

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