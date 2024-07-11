Через спеку одеситам доведеться сидіти без світла довше

«Найближчими днями очікується спека по всій Україні до 40+ градусів. Тому дефіцит електроенергії збільшиться, і ми будемо змушені за командою НЕК «Укренерго» у певний час обмежувати одночасно 4 групи споживачів. Відключення відбуватимуться як у сірій, так і у світло-сірій зоні графіків», – повідомляють енергетики на своїй сторінці у Facebook.

При цьому в ДТЕК запевнили, що «в білі години графіку світло буде гарантовано». Варто зазначити, що ця слабка втіха з огляду на те, що «біла» зона охоплює лише три години, тобто в кращому разі світло в будинках одеситів буде не більше 6-9 годин на добу.

Але якщо світло немає і в «білій» зоні, то, зазначають у ДТЕК, можливо, сталася локальна аварія.

Перевірити причину відсутності електроенергії можна в чат-боті компанії Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня 2024 року, стабілізаційні відключення світла діятимуть протягом доби, причому з 16:00 до 23:00 місцеві ДТЕК будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В решту годин буде задіяно три черги.