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Через російську ракетну атаку деяким одеситам вимкнули світло

Через російську ракетну атаку деяким одеситам вимкнули світло

Сьогодні, 29 грудня, через масовану ракетну атаку росіян в країні почалися перебої з електроенергією. А в Одесі знеструмили домівки одеситів задля безпечної ліквідації наслідків атаки.

Про це повідомили на сторінці ДТЕК “Одеські електромережі”.

У повідомленні йдеться, що на вимогу ДСНС, енергетики знеструмили домівки 339 родин одеситів. Такі заходи необхідні для безпечної ліквідації ракетних обстрілів рятувальниками.

У компанії повідомили, що світло у квартири повернуть тоді, коли фахівці ДСНС завершать роботи та дадуть відповідний дозвіл.

Перебої з електроенергією в Україні: наслідки атаки

Також перебої світла спостерігалися по всій країні після ранкової атаки росіян.

Наразі проводяться стабілізаційні заходи.

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На Одещині в результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

На Харківщині через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Через неодноразові обстріли протягом доби було значно пошкоджено високовольтні лінії та блоки ТЕС у Донецькій області. Їх роботу зупинено. Постраждалих немає.

У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

У Запорізькій області в результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів.

Херсонщина: в обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів – близько 26 тисяч сімей.

На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10-кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

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