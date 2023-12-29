Из-за российской ракетной атаки некоторым одесситам выключили свет

Об этом сообщили на странице ДТЭК «Одесские электросети».

В сообщении говорится, что по требованию ГСЧС, энергетики обесточили дома 339 семей одесситов. Такие меры необходимы для безопасной ликвидации ракетных обстрелов спасателями.

В компании сообщили, что свет в квартиры вернут, когда специалисты ГСЧС завершат работы и дадут соответствующее разрешение.

Перебои с электроэнергией в Украине: последствия атаки

Также перебои света наблюдались по всей стране после утренней атаки россиян.

В настоящее время проводятся стабилизационные мероприятия.

На Одесщине в результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

На Харьковщине из-за ночных и утренних обстрелов есть повреждения сетей в пяти громадах области. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

Из-за неоднократных обстрелов в течение суток значительно повреждены высоковольтные линии и блоки ТЭС в Донецкой области. Их работа остановлена. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

В Запорожской области в результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысяч абонентов.

Херсонщина: в областном центре подключены 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов — около 26 тысяч семей.

На Киевщине в результате падения обломков повреждены воздушные линии 10-кВ в двух громадах, обесточены 843 абонента.