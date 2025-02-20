Министерство совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) работает над подготовкой проекта передачи в управление первого и контейнерного терминала в порту Черноморск. Сейчас завершено технико-экономическое обоснование, которое вскоре направят на согласование в Министерство.

Главной целью проекта является увеличение эффективности работы порта через привлечение частных инвестиций. Это позволит улучшить использование терминалов, повысить их операционный потенциал и способствовать развитию инфраструктуры. При подготовке проекта учитывали экономические, социальные и экологические аспекты, а также вопросы сохранения рабочих мест.

По словам заместителя и.о. председателя ГП «АМПУ» Андрея Кашубы, этот проект может стать одним из первых после начала полномасштабной войны, который привлечет международного инвестора в портовую отрасль Украины. Ожидается, что окончательное согласование документации завершится в апреле этого года.

Процесс подготовки проекта в Черноморске начался еще до полномасштабного вторжения, однако в 2022 году был приостановлен. В 2023 году работу над ним возобновили.

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