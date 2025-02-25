Про це повідомили в компанії ДТЕК Одеські електромережі.

Наразі ще не вдалося відремонтувати все обладнання, через що немає можливості повністю живити весь район одночасно, пояснили енергетики.

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Дізнатися про відключення у вашому домі та час відновлення подачі електроенергії можна в чат-ботах ДТЕК:

Viber: https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi,

Telegram: https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки ввечері 18 лютого в Одесі без світла та опалення залишився густонаселений мікрорайон Таїрова, а саме 14 шкіл, 13 дитячих садків та понад 500 житлових будинків.