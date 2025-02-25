Об этом сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети.

На данный момент еще не удалось отремонтировать все оборудование, из-за чего нет возможности полностью запитать весь район одновременно, пояснили энергетики.

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Узнать об отключениях в вашем доме и время восстановления подачи электроэнергии можно в чат-ботах ДТЭК:

Напомним, в результате вражеской атаки вечером 18 февраля в Одессе без света и отопления остался густонаселенный микрорайон Таирова, а именно 14 школ, 13 детских садов и более 500 жилых домов.