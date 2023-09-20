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На Одещині вакцинують тварин від сказу: де щепити домашнього улюбленця безплатно

На Одещині вакцинують тварин від сказу: де щепити домашнього улюбленця безплатно

З 8 по 15 вересня, на Одещині вакцинували від сказу 18 505 домашніх тварин, зокрема 12 804 собаки та 5 690 котів. Щеплення проводять лікарі-ветеринари 27-ми лікарень — обласної, районних та дільничих.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі Одеської області.

У повідомленні йдеться, що існують випадки, коли господарі відмовляються від щеплення своїх домашніх улюбленців. З зазначений період таких відмов зафіксували 124 випадки.

Вакцинація від сказу

У Держпродспоживслужбі наголошують, що процедура щеплення і вакцина – безплатні. А мобільні групи ветеринарів виїжджають на місце, господарям навіть не треба думати, як доставити тварину до ветеринарної лікарні.

Якщо в організації щепленням домашніх тварин допомагають голови сільрад, житлових дачних кооперативів, активні городяни, то у питаннях щеплення безпритульних тварин допомагають зоозахисники й волонтери.

На жаль, безхатніх собак і кішок вистачає не тільки в обласному центрі, а й на периферії, –

зазначають ветеринари.

Вакцинація від сказу

У Держпродспоживслужбі повідомляють, що сьогодні вакцина для профілактики сказу на Одещині є в достатній кількості.

Вкотре наголошуємо, що вакцина проти сказу є безплатною.  Для здійснення щеплення необхідно лише звернутися до лікарень ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, —

надали рекомендації у Держпродспоживслужбі.

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Фото: Держпродспоживслужба.

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