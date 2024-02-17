В Одеській області хочуть відстрілювати «скажених» тварин: що думають екологи

Таке повідомлення було оприлюднено на сторінці Одеської ОВА у Facebook.

Мисливські угіддя Одещини зобов’язали сформувати «розстрільні» бригади

Повідомляється, що станом на 16 лютого 2024 року Держпродспоживслужба виявила в області 23 заражених лисиць і 13 шакалів, що несуть потенційну небезпеку як для людей, так і для домашніх тварин.

За інформацією прес-служби Одеської ОВА, згідно з спільним наказом ОВА та Оперативного угруповання військ «Дунай», мисливські угіддя на території області зобов’язали сформувати бригади для відстрілу хижих тварин, які можуть становити небезпеку. Список осіб, які увійдуть до таких бригад, мають визначити керівники мисливських угідь.

«Після знешкодження заражених та коригування чисельності тварин будуть вжиті заходи щодо їх вакцинування на території області»,

– додали до адміністрації.

В ОВА також просять мешканців області у разі появи у селах диких тварин, які можуть становити небезпеку, повідомляти про це відповідні служби.

Чи варто відстрілювати диких тварин через сказ: думка екологів

У той самий час екологи області налаштовані менш радикально. Так, за словами доктора біологічних наук та начальника науково-дослідного відділу нацпарку «Тузловські лимани» Івана Русєва, наразі точних результатів лабораторних досліджень з різних регіонів області, що підтверджують загрозу, немає.

«Є цивілізовані країни, де давно вирішили цю проблему, а є пострадянська система, де під прапором сказу йде знищення дикої природи. Існує думка певних людей, що з’явилося багато лисиць, але це не науковий підхід. Неможливо вбивати тварин через те, що якась бабця десь на ринку сказала, що з’явилися лисиці. Це маніпуляція з боку наявних лабораторних даних ветеринарної служби та даних обліку чисельності цих тварин»,

– цитує еколога «Суспільне».

За словами в.о. директора нацпарку Ірини Віхристюк, цей наказ поширюється насамперед із тим, що задовольнити примхи мисливців.

«Зокрема, серед них є люди, які мають броню – судді, прокурори, колишні голови»,

– зазначила Ірина Віхристюк.

За її словами, найчастіше люди заражаються сказом від домашніх улюбленців – кішок та собак, потім від домашніх тварин і далі вже від диких тварин. На її думку, в Україні потрібно навести лад у системі утримання домашніх тварин.

А голова ГО «Зелений лист», еколог Владислав Балинський упевнений, що цим наказом хочуть відвернути увагу громадськості від програми охорони навколишнього середовища Одеської області на 2024-2028 роки:

«Це дуже важливий стратегічний документ, який дозволяє чиновникам красти гроші. Наприклад, у цій програмі виділяють гроші на ремонт греблі Хаджибейського лиману, яку ремонтують із 2005 року»,

– вважає еколог.

Раніше повідомлялося, що одесити стали все частіше зустрічати диких лисиць у межах міста і про те, яку небезпеку можуть становити ці тварини.