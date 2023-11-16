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Частина вулиць Одеси до вечора залишилася без електропостачання: адреси

Частина вулиць Одеси до вечора залишилася без електропостачання: адреси

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК, сьогодні, 16 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла. Енергетики оприлюднили адреси та час включення.

Північний РЕМ

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Планове відключення до 17.00:

  • вул. Котляревського, 12б,
  • вул. Крушельницького, 1-37,2-30,
  • пров. Крушельницькій, 1-5,
  • пров. Людмили Гінзбург, 1-9, 2-12,
  • вул. Гордієнка, 52,
  • вул. Мацієвської,
    2-44, 1-25а, 37,39,
  • вул. Вапняна,1-47, 2-36,
  • вул. Вапняне селище, 4,6,7,11,12,
  • вул. Праведників світу, 12-78, 18/1
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11,2-8,
  • пров. 1-й Ювілейний, 6,
  • пров. 7-й Наявний, 4-10, 10/а/1,
  • пров. Любашовський, 1-19,19/1
  • пров. Ширяєвський, 21,28,
  • вул. Володимира Винниченка, 26,30,32,33,35, 34,36,40,43,47,49,49а,
  • вул. Далекосхідна, 5-19, 8-18,4б,
  • вул. Училищна, 22,26,
  • вул. Миколи Міхновського, 1-63, 21в, 2-16
  • вул. Промислова, 8л,
  • вул. Декабристів, 16,
  • вул. Коцюбинського, 1-21,2-20,
  • вул. Стельмаха, 2-44, 3-43,
  • вул. Ширшова, 10-46,27-77,
  • пров. Севастопольський, 2-6,18,
  • вул. Салтикова-Щедріна,3,4,6,9-25,10-44,41,
  • пров. 2-й Наявний, 1-11,2-12а,
  • пров. 3-й Наявний, 1-9,4-8,
  • пров. 7-й Наявний 10а,б,в,
  • вул. Пасіонарії, 1-21,2-26,
  • пров. 1-й Наявний, 3-7,
  • пров. 4-й Наявний, 2-6а,3-7б,
  • пров. 5-й Наявний, 1-5, 2-4,
  • пров. 6-й Наявний, 2-6, 3-9,
  • узвіз Латвійський, 1-27, 2-22,
  • вул. Біляївська, 1-9,2-6г,
  • вул. Тарутинська, 1-11, 2-10,
  • вул. Хуторська, 1-13, 2а-24, 81/з_1,93,94,94а,95г,
  • вул. Цебриковська, 1-13,2-8,
  • пров. Шахтинський, 25-31, 36-46,
  • вул. Агрономічна, 60-223,
  • пров. Мастерській, 1-9, 2-10б,
  • пров. Новий, 1-7, 2-14,
  • пров. Петра Колнишевського, 1,1а, 2-10,
  • вул. Бадаєва1-67, 6-72,
  • вул. Івана Мазепи, 20-40 4,6а,6б, 31-43
  • вул. Слобідська,4,13, 23-29,23а,23б,24,24а, 34-44,12,14,1,2а,2б,9,11,13,15,
  •  вул. 4-а 38-58,37,39,
  • пров. Оранжерейний, 1-19,2-20,
  • вул. Тиха, 2-10, 3-11,
  • пров. Кілевий, 1-9,2-6,
  • вул. Вітрогонова, 16-30,17-31,
  • вул. Гріна, 8-20, 11-23,
  • вул. Крилова,6а, 7-21, 8-18,
  • вул. Кільцева, 2,7,10,12,
  • вул. Кругова,1-37,2-136
  • пров. Шахтинський, 18-34, 21,23,
  • вул. Цебриковська, 6б,
  • вул. Лавкова, 2-52,1-47,
  • вул. Молодіжна, 6а,2-28,1-49,
  • вул. Декабристів, 2-12,3-9,
  • вул. Нікітіна, 10-50,15-71
  • вул. Івана Мазепи, 8-26, 13-29,
  • вул. Ломоносова, 20,
  • вул. Мічуріна, 1-44,
  • пров. Агрономічний, 1,1а,1б,1в,1г,2,2а,3,4,5,6,6а,8,8а,
  • вул. Матюшенка, 25-57,26-58а,
  • вул. Сашка Хорошенко, 21-53, 28-50,
  • вул. Матюшенка, 38а,
  • вул. Листяна 10б,
  • вул. Мічуріна, 21-43,
  • вул. Декабристів, 13-49, 46-50,
  • вул. Тиха, 12-52,13-47,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • пров. Мастерській, 11,
  • пров. Круговий, 1а-13,2-12,
  • вул. Гордієнка, 31-61,34-70.

Центральний РЕМ

Планове відключення до 19.00:

  • вул. Заславського, 3,4,5,6,6/8,6/корп.8,7,8,10,10/корп.12,
  • вул. Базарна, 114,
  • вул. Успенська 119,121,123,127,127/корп.3,129,
  • вул. Утьосова, 3,4,5,6,7,8,10,11,
  • вул. Пішонівська, 37.

Раніше “Одеське життя” писало, що Україна готова розглянути підвищення тарифів на газ та електрику для населення. Також у бюджеті на 2024 рік заплановано суму для виплати субсидій.

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