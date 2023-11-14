В Одесі стартував опалювальний сезон: коли стане тепло у квартирах

Про це повідомила директорка КП «Теплопостачання м.Одеси» Ганна Позднякова.

За її словами, процес підключення котелень триває. Наразі вже 70 з них, які забезпечують теплом соціальні об’єкти, увімкнено. Наступними підключатимуть котельні, які забезпечують теплом житлові будинки.

Від сьогодні розпочали включення великих котелень. Але вони будуть вмикатись поступово.

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Також Позднякова звернулася до керуючих компаній до ОСББ ЖБК Одеси. Вона закликає відкривати засувки на будинках, щоб котельні якомога швидше мали можливість подати тепло до квартир одеситів.

Позднякова додала, що “Теплопостачання” працює, поетапно тепло з’явиться в домівках усіх мешканців Одеси. Загалом цей процес займе близько 10 днів.

Раніше в Одеській ОВА назвали орієнтовні дати початку опалювального сезону в містах області, які використовують централізоване теплопостачання. Наступними на черзі такі міста Одещини:

Ізмаїл – 15.11;

Теплодар – 15.11;

Чорноморськ – 20.11;

Білгород-Дністровський – 20.11;

Южне – 20.11.