Новости Одессы и Одесской области

Часть улиц Одессы до вечера остались без электроснабжения: адреса

Часть улиц Одессы до вечера остались без электроснабжения: адреса

В связи с плановыми работами ДТЭК, сегодня, 16 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса и время включения.

Северный РЭС

Читайте также: В Одессе стартовал отопительный сезон: когда станет тепло в квартирах

Плановое отключение до 17.00:

  • ул. Котляревского, 12б, у
  • л. Крушельницкого, 1-37, 2-30,
  • пер. Крушельницкой, 1-5,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1-9, 2-12,
  • ул. Гордиенко, 52,
  • ул. Мациевской,2-44, 1-25а, 37,39,
  • ул. Известковая, 1-47, 2-36,
  • ул. Известковый поселок, 4,6,7,11,12,
  • ул. Праведников мира, 12–78, 18/1
  • пер. 1-й Известковый, 1-11, 2-8,
  • пер. 1-й Юбилейный, 6
  • пер. 7-й Наличный, 4-10, 10/а/1,
  • пер. Любашовский, 1-19, 19/1
  • пер. Ширяевский, 21, 28,
  • ул. Владимира Винниченко, 26,30,32,33,35, 34,36,40,43,47,49,49а,
  • ул. Дальневосточная, 5-19, 8-18,4б,
  • ул. Училищная, 22,26,
  • ул. Николая Михновского, 1-63, 21в, 2-16
  • ул. Промышленная, 8л,
  • ул. Декабристов, 16,
  • ул. Коцюбинского, 1-21, 2-20,
  • ул. Стельмаха, 2-44, 3-43,
  • ул. Ширшова, 10-46,27-77,
  • пер. Севастопольский, 2-6, 18,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 3,4,6,9-25,10-44,41,
  • пер. 2-й Наличный, 1-11,2-12а,
  • пер. 3-й Наличный, 1-9,4-8,
  • пер. 7-й Имеющийся 10а,б,в,
  • ул. Пассионарии, 1-21,2-26,
  • пер. 1-й Наличный, 3-7,
  • пер. 4-й Наличный, 2-6а, 3-7б,
  • пер. 5-й Наличный, 1-5, 2-4,
  • пер. 6-й Наличный, 2-6, 3-9,
  • спуск Латвийский, 1-27, 2-22,
  • ул. Беляевская, 1-9,2-6г,
  • ул. Тарутинская, 1-11, 2-10,
  • ул. Хуторская, 1-13, 2а-24, 81/з_1,93,94,94а,95г,
  • ул. Цебриковская, 1-13, 2-8,
  • пер. Шахтинский, 25-31, 36-46,
  • ул. Агрономическая, 60-223,
  • пер. Мастерской, 1-9, 2-10б,
  • пер. Новый, 1-7, 2-14,
  • пер. Петра Колнышевского, 1, 1а, 2-10,
  • ул. Бадаева1-67, 6-72,
  • ул. Ивана Мазепы, 20-40 4,6а,6б, 31-43
  • ул. Слободская,4,13, 23-29,23а,23б,24,24а, 34-44,12,14,1,2а,2б,9,11,13,15,
  • ул. 4-я 38-58,37,39,
  • пер. Оранжерейный, 1-19, 2-20,
  • ул. Тихая, 2-10, 3-11,
  • пер. Килевой, 1-9,2-6,
  • ул. Витрогонова, 16-30, 17-31,
  • ул. Грина, 8-20, 11-23,
  • ул. Крылова, 6а, 7-21, 8-18,
  • ул. Кольцевая, 2,7,10,12,
  • ул. Круговая,1-37,2-136
  • пер. Шахтинский, 18-34, 21, 23,
  • ул. Цебриковская, 6б,
  • ул. Лавковая, 2-52,1-47,
  • ул. Молодежная, 6а, 2-28, 1-49,
  • ул. Декабристов, 2-12, 3-9,
  • ул. Никитина, 10-50,15-71
  • ул. Ивана Мазепы, 8-26, 13-29,
  • ул. Ломоносова, 20,
  • ул. Мичурина, 1-44,
  • пер. Агрономический, 1,1а,1б,1в,1г,2,2а,3,4,5,6,6а,8,8а,
  • ул. Матюшенко, 25-57,26-58а,
  • ул. Саши Хорошенко, 21-53, 28-50,
  • ул. Матюшенко, 38а,
  • ул. Листяная 10б,
  • ул. Мичурина, 21-43,
  • ул. Декабристов, 13-49, 46-50,
  • ул. Тихая, 12-52,13-47,
  • пер. 3-й Ступенчатый, 11,
  • пер. Мастерской, 11,
  • пер. Круговой, 1а-13,2-12,
  • ул. Гордиенко, 31-61,34-70.

Центральный РЭС

Плановое отключение до 19.00

  • ул. Заславского, 3,4,5,6,6/8,6/корп.8,7,8,10,10/корп.12,
  • ул. Базарная, 114,
  • ул. Успенская 119,121,123,127,127/корп.3,129,
  • ул. Утесова, 3,4,5,6,7,8,10,11,
  • ул. Пишоновская, 37.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Украина готова рассмотреть повышение тарифов на газ и электричество для населения. Также в бюджете на 2024 год запланирована сумма для выплаты субсидий.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить