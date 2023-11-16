Часть улиц Одессы до вечера остались без электроснабжения: адреса

В связи с плановыми работами ДТЭК, сегодня, 16 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса и время включения.
Северный РЭС
Читайте также: В Одессе стартовал отопительный сезон: когда станет тепло в квартирах
Плановое отключение до 17.00:
- ул. Котляревского, 12б, у
- л. Крушельницкого, 1-37, 2-30,
- пер. Крушельницкой, 1-5,
- пер. Людмилы Гинзбург, 1-9, 2-12,
- ул. Гордиенко, 52,
- ул. Мациевской,2-44, 1-25а, 37,39,
- ул. Известковая, 1-47, 2-36,
- ул. Известковый поселок, 4,6,7,11,12,
- ул. Праведников мира, 12–78, 18/1
- пер. 1-й Известковый, 1-11, 2-8,
- пер. 1-й Юбилейный, 6
- пер. 7-й Наличный, 4-10, 10/а/1,
- пер. Любашовский, 1-19, 19/1
- пер. Ширяевский, 21, 28,
- ул. Владимира Винниченко, 26,30,32,33,35, 34,36,40,43,47,49,49а,
- ул. Дальневосточная, 5-19, 8-18,4б,
- ул. Училищная, 22,26,
- ул. Николая Михновского, 1-63, 21в, 2-16
- ул. Промышленная, 8л,
- ул. Декабристов, 16,
- ул. Коцюбинского, 1-21, 2-20,
- ул. Стельмаха, 2-44, 3-43,
- ул. Ширшова, 10-46,27-77,
- пер. Севастопольский, 2-6, 18,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 3,4,6,9-25,10-44,41,
- пер. 2-й Наличный, 1-11,2-12а,
- пер. 3-й Наличный, 1-9,4-8,
- пер. 7-й Имеющийся 10а,б,в,
- ул. Пассионарии, 1-21,2-26,
- пер. 1-й Наличный, 3-7,
- пер. 4-й Наличный, 2-6а, 3-7б,
- пер. 5-й Наличный, 1-5, 2-4,
- пер. 6-й Наличный, 2-6, 3-9,
- спуск Латвийский, 1-27, 2-22,
- ул. Беляевская, 1-9,2-6г,
- ул. Тарутинская, 1-11, 2-10,
- ул. Хуторская, 1-13, 2а-24, 81/з_1,93,94,94а,95г,
- ул. Цебриковская, 1-13, 2-8,
- пер. Шахтинский, 25-31, 36-46,
- ул. Агрономическая, 60-223,
- пер. Мастерской, 1-9, 2-10б,
- пер. Новый, 1-7, 2-14,
- пер. Петра Колнышевского, 1, 1а, 2-10,
- ул. Бадаева1-67, 6-72,
- ул. Ивана Мазепы, 20-40 4,6а,6б, 31-43
- ул. Слободская,4,13, 23-29,23а,23б,24,24а, 34-44,12,14,1,2а,2б,9,11,13,15,
- ул. 4-я 38-58,37,39,
- пер. Оранжерейный, 1-19, 2-20,
- ул. Тихая, 2-10, 3-11,
- пер. Килевой, 1-9,2-6,
- ул. Витрогонова, 16-30, 17-31,
- ул. Грина, 8-20, 11-23,
- ул. Крылова, 6а, 7-21, 8-18,
- ул. Кольцевая, 2,7,10,12,
- ул. Круговая,1-37,2-136
- пер. Шахтинский, 18-34, 21, 23,
- ул. Цебриковская, 6б,
- ул. Лавковая, 2-52,1-47,
- ул. Молодежная, 6а, 2-28, 1-49,
- ул. Декабристов, 2-12, 3-9,
- ул. Никитина, 10-50,15-71
- ул. Ивана Мазепы, 8-26, 13-29,
- ул. Ломоносова, 20,
- ул. Мичурина, 1-44,
- пер. Агрономический, 1,1а,1б,1в,1г,2,2а,3,4,5,6,6а,8,8а,
- ул. Матюшенко, 25-57,26-58а,
- ул. Саши Хорошенко, 21-53, 28-50,
- ул. Матюшенко, 38а,
- ул. Листяная 10б,
- ул. Мичурина, 21-43,
- ул. Декабристов, 13-49, 46-50,
- ул. Тихая, 12-52,13-47,
- пер. 3-й Ступенчатый, 11,
- пер. Мастерской, 11,
- пер. Круговой, 1а-13,2-12,
- ул. Гордиенко, 31-61,34-70.
Центральный РЭС
Плановое отключение до 19.00
- ул. Заславского, 3,4,5,6,6/8,6/корп.8,7,8,10,10/корп.12,
- ул. Базарная, 114,
- ул. Успенская 119,121,123,127,127/корп.3,129,
- ул. Утесова, 3,4,5,6,7,8,10,11,
- ул. Пишоновская, 37.
Ранее «Одесская жизнь» писала, что Украина готова рассмотреть повышение тарифов на газ и электричество для населения. Также в бюджете на 2024 год запланирована сумма для выплаты субсидий.