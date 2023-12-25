Частина вулиць Одеси 26 та 27 грудня залишаться без газу: адреси

Про це повідомили на сайті АТ “Одесагаз”.

У компанії зазначили, що 26 грудня з 9:00 до 18:00 години будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

Також через проведення ремонтних робіт на вул. Дача Ковалевського, 91, 27 грудня з 9:00 до 18:00 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: