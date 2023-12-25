Частина вулиць Одеси 26 та 27 грудня залишаться без газу: адреси

В Одесі 26 та 27 грудня будуть проводитись ремонтні роботи на газопроводах середнього тиску за адресами – пров. Маячний, 7 та вул. Дача Ковалевського, 91 відповідно. Прилеглі вулиці залишаться без газопостачання.
Про це повідомили на сайті АТ “Одесагаз”.
У компанії зазначили, що 26 грудня з 9:00 до 18:00 години будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
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Також через проведення ремонтних робіт на вул. Дача Ковалевського, 91, 27 грудня з 9:00 до 18:00 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: