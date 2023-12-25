Часть улиц Одессы 26 и 27 декабря останутся без газа: адреса

Об этом сообщили на сайте АО «Одессагаз».

В компании отметили, что 26 декабря с 9:00 до 18:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Также из-за проведения ремонтных работ по ул. Дача Ковалевского, 91, 27 декабря с 9:00 до 18:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: