Часть улиц Одессы 26 и 27 декабря останутся без газа: адреса

В Одессе 26 и 27 декабря будут проводиться ремонтные работы по газопроводам среднего давления по адресам — пер. Маячный, 7 и ул. Дача Ковалевского, 91 соответственно. Прилегающие улицы останутся без газоснабжения.
Об этом сообщили на сайте АО «Одессагаз».
В компании отметили, что 26 декабря с 9:00 до 18:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
Читайте также: Тарифы на коммуналку в Украине существенно выросли: за что платим больше
Также из-за проведения ремонтных работ по ул. Дача Ковалевского, 91, 27 декабря с 9:00 до 18:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: