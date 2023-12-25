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Часть улиц Одессы 26 и 27 декабря останутся без газа: адреса

Часть улиц Одессы 26 и 27 декабря останутся без газа: адреса

В Одессе 26 и 27 декабря будут проводиться ремонтные работы по газопроводам среднего давления по адресам — пер. Маячный, 7 и ул. Дача Ковалевского, 91 соответственно. Прилегающие улицы останутся без газоснабжения.

Об этом сообщили на сайте АО «Одессагаз».

В компании отметили, что 26 декабря с 9:00 до 18:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

відключення газу

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Также из-за проведения ремонтных работ по ул. Дача Ковалевского, 91, 27 декабря с 9:00 до 18:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

відключення газу

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Редакция ПРОФИЛЬ

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