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Частина одного з районів Одеси 5 жовтня залишиться без газу на цілий день

Частина одного з районів Одеси 5 жовтня залишиться без газу на цілий день

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, завтра, 5 жовтня, частина Приморського району Одеси залишиться без газопостачання.

Про це повідомили на сайті АТ “Одесагаз”.

У повідомленні йдеться, що завтра будуть виконуватися роботи на газопроводі середнього та низького тиску за адресою:  пров. Валіховський, пров. Новобазарний, вул. Мечнікова, 2а.

Тому на час виконання робіт з 9:00 до 18:00 05.10.2023р. тимчасово будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • вул. Мечникова, 2а кв. 1а, 1б, 1в, 1г – приватні будинки;
  • пров. Валіховський, 1, 2 – житлові будинки;
  • вул. Торгова, 26 – “Новий ринок”;
  • пров. Валіховський, 4 – судова медична експертиза.

Раніше “Одеське життя” писало, що Україна готова розглянути підвищення тарифів на газ та електрику для населення. Також у бюджеті на 2024 рік заплановано суму для виплати субсидій.

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