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На Одещині відключать газ на 2 тижні: кому не пощастить

На Одещині відключать газ на 2 тижні: кому не пощастить

Із завтрашнього дня, понеділка, 25 вересня 2023 року, у частині населених пунктів Одеської області відключать газ. Без блакитного палива місцеві мешканці залишаться до 9 жовтня.

Як повідомили у компанії «Одесагаз», причина відключення – ремонтні роботи на розподільчих мережах.

Газа не буде у наступних населених пунктах:

  • м. Березівка;
  • смт Раухівка;
  • с. Розділ;
  • с. Бровари;
  • с. Заводівка;
  • с. Шевченкове;
  • с. Вікторівка;
  • с. Степанівка;
  • с. Довга Балка;
  • с. Чорногорка;
  • с. Оленівка;
  • с. Червоне;
  • с. Маринове;
  • с. Курісове;
  • с. Каїри;
  • с. Калинівка.

Мешканців зазначених населених пунктів просять вимкнути усі газові прилади та не користуватися газом.

Відновлення газопостачання проводитиметься орієнтовно з 9:00 2 жовтня.

Також споживачам нагадують, що самовільне відновлення газопостачання тягне за собою відповідальність.

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