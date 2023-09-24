На Одещині відключать газ на 2 тижні: кому не пощастить

Із завтрашнього дня, понеділка, 25 вересня 2023 року, у частині населених пунктів Одеської області відключать газ. Без блакитного палива місцеві мешканці залишаться до 9 жовтня.
Як повідомили у компанії «Одесагаз», причина відключення – ремонтні роботи на розподільчих мережах.
Газа не буде у наступних населених пунктах:
- м. Березівка;
- смт Раухівка;
- с. Розділ;
- с. Бровари;
- с. Заводівка;
- с. Шевченкове;
- с. Вікторівка;
- с. Степанівка;
- с. Довга Балка;
- с. Чорногорка;
- с. Оленівка;
- с. Червоне;
- с. Маринове;
- с. Курісове;
- с. Каїри;
- с. Калинівка.
Мешканців зазначених населених пунктів просять вимкнути усі газові прилади та не користуватися газом.
Відновлення газопостачання проводитиметься орієнтовно з 9:00 2 жовтня.
Також споживачам нагадують, що самовільне відновлення газопостачання тягне за собою відповідальність.
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