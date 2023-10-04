Новости Одессы и Одесской области

Часть одного из районов Одессы 5 октября останется без газа на целый день

Часть одного из районов Одессы 5 октября останется без газа на целый день

В связи с проведением ремонтных работ завтра, 5 октября, часть Приморского района Одессы останется без газоснабжения.

Об этом сообщили на сайте АО «Одессагаз».

В сообщении говорится, что завтра будут выполняться работы на газопроводе среднего и низкого давления по адресу: пер. Валиховский, пер. Новобазарный, ул. Мечникова, 2а.

Поэтому на время выполнения работ с 9:00 до 18:00 05.10.2023г. временно будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  • ул. Мечникова, 2а кв. 1а, 1б, 1в, 1г – частные дома;
  • пер. Валиховский, 1, 2 — жилые дома;
  • ул. Торговая, 26 — «Новый рынок»;
  • пер. Валиховский, 4 — судебная медицинская экспертиза.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Украина готова рассмотреть повышение тарифов на газ и электричество для населения. Также в бюджете на 2024 год запланирована сумма для выплаты субсидий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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