Частина Одеси залишиться без газу більше, ніж на добу – кому і коли не пощастить

Про це повідомляє прес-служба АТ “Одесагаз”.

За інформацією компанії, у зв’язку з проведенням робіт з усунення витоку газу на розподільчому газопроводі середнього тиску на вулиці Виїзній з 8:00 вівторка, 22 жовтня до 15:00 середи, 23 жовтня, без газу тимчасово залишаться споживачі за наступними адресами:

вул. Бугаєвська, 3, 11, 21, 21а, 21/31, 21/37, 21/47, 21/51, 35, 46, 46а, 58, 60;

вул. Середня, 64;

вул. Бабеля, 38;

вул. Стуса, 1;

вул. Виїзна, 2, 6/2, 8;

вул. Виїзна Дальницька, 25, 39, 39б, 41, 41б, 43, 43/3, 45, 46, 48, 52, 54, 58;

пров. Дорбуда, 2, 4а, 5;

вул. Желябова, 4б;

вул. Йоганна Гена, 19, 19а, 19б;

вул. Мельницька, 24а, 26/2, 28, 28а, 30а, 30б, 30в, 30г;

вул. Новікова, 2, 5, 12г;

вул. Привозна, 1;

вул. Степна, 2;

вул. Стовпова, 2, 15, 15в, 15д, 17, 19а, 26, 28/;1

вул. Суперфосфатна.

Управління експлуатації газового господарства міста Одеси вибачається за тимчасові незручності та рекомендує мешканцям перевіряти наявність газопостачання після завершення робіт.

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