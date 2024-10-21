Часть Одессы останется без газа больше чем на сутки – кому и когда не повезет

Об этом сообщает пресс-служба АО «Одессагаз».

По информации компании, в связи с проведением работ по устранению утечки газа на распределительном газопроводе среднего давления на улице Выездной с 8:00 вторника, 22 октября до 15:00 среды, 23 октября, без газа временно останутся потребители по следующим адресам:

ул. Бугаевская, 3, 11, 21, 21а, 21/31, 21/37, 21/47, 21/51, 35, 46, 46а, 58, 60;

ул. Средняя, 64;

ул. Бабеля, 38;

ул. В.Стуса, 1;

ул. Выездная, 2, 6/2, 8;

ул. Выездная Дальницкая, 25, 39, 39б, 41, 41б, 43, 43/3, 45, 46, 48, 52, 54, 58;

пер. Дорстроя, 2, 4а, 5;

ул. Желябова, 4б;

ул. Иоганна Гена, 19, 19а, 19б;

ул. Мельницкая, 24а, 26/2, 28, 28а, 30а, 30б, 30в, 30г;

ул. Новикова, 2, 5, 12г;

ул. Привозная, 1;

ул. Степная, 2;

ул. Столбовая, 2, 15, 15в, 15д, 17, 19а, 26, 28/;1

ул. Суперфосфатная.

Управление эксплуатации газового хозяйства города Одессы извиняется за временные неудобства и рекомендует жителям проверять наличие газоснабжения после завершения работ.

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