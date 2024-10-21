Часть Одессы останется без газа больше чем на сутки – кому и когда не повезет

Завтра, во вторник, 22 октября 2024 года, в Одессе из-за ремонтных работ на газопроводе ряд улиц останутся без газоснабжения более чем на сутки.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Одессагаз».
По информации компании, в связи с проведением работ по устранению утечки газа на распределительном газопроводе среднего давления на улице Выездной с 8:00 вторника, 22 октября до 15:00 среды, 23 октября, без газа временно останутся потребители по следующим адресам:
- ул. Бугаевская, 3, 11, 21, 21а, 21/31, 21/37, 21/47, 21/51, 35, 46, 46а, 58, 60;
- ул. Средняя, 64;
- ул. Бабеля, 38;
- ул. В.Стуса, 1;
- ул. Выездная, 2, 6/2, 8;
- ул. Выездная Дальницкая, 25, 39, 39б, 41, 41б, 43, 43/3, 45, 46, 48, 52, 54, 58;
- пер. Дорстроя, 2, 4а, 5;
- ул. Желябова, 4б;
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- ул. Иоганна Гена, 19, 19а, 19б;
- ул. Мельницкая, 24а, 26/2, 28, 28а, 30а, 30б, 30в, 30г;
- ул. Новикова, 2, 5, 12г;
- ул. Привозная, 1;
- ул. Степная, 2;
- ул. Столбовая, 2, 15, 15в, 15д, 17, 19а, 26, 28/;1
- ул. Суперфосфатная.
Управление эксплуатации газового хозяйства города Одессы извиняется за временные неудобства и рекомендует жителям проверять наличие газоснабжения после завершения работ.
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