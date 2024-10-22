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Церковні свята 22 жовтня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 22 жовтня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 22 жовтня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

22 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського.

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Що це за день

Народившись у місті Авренії, що знаходиться на території сучасної Туреччини, він прославився своєю міцною вірою та відданістю Христу. Його діяльність як єпископа Єраполя відзначалася активною проповіддю християнських ідей у Фрігії та багатьох інших місцях. Завдяки своїм проповідям він надихав вірян на духовний шлях, закликаючи до відданості Богу та дотримання християнських цінностей.

Аверкія шанують як заступника тих, хто потребує духовної підтримки та настанови. Його життя було прикладом жертовності та невтомної роботи задля поширення християнства. Завдяки своєму служінню і глибокій вірі він здобув величезну повагу серед людей, а його пам’ять вшановують досі. Помер святий Аверкій 22 жовтня 1584 року, залишивши після себе спадок духовної мудрості та приклад непохитної віри.

Що не можна робити 22 жовтня

  • Не починайте в будинку генеральне прибирання.
  • Краще не вирушати в далекі подорожі, бо вони не принесуть радості.
  • Не слід провокувати сварки чи скандали.

Народні прикмети 22 жовтня

  • дивилися, який сьогодні день: вранці сильний туман — чекайте на теплу погоду, яка триматиметься кілька днів;
  • сонце сяє ясно — до швидкого похолодання;
  • почалася сильна злива — ще довго йтиме дощ;
  • на дахах з’явилися бурульки — зима буде морозною.

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