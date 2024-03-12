В Одесі оголошено штормове попередження: прогноз погоди на найближчі дні

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Будьте вкрай обережні під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити та не залишати транспортні засоби біля розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів, оскільки пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження.

У мерії нагадали про мінну небезпеку в таку погоду:

“Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні занадто висока. І цілком імовірний неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102”.

Яка буде погода найближчим часом

Як повідомляє sinoptik.ua, в Одесі весь день 12 березня протримається хмарна погода. У середині дня піде дощ і йтиме до пізнього вечора.

13-14 березня доби в південній частині України пройдуть невеликі дощі, розповіли в Укргідрометцентрі.

Уночі 13 березня в центральних і західних областях пройде невеликий мокрий сніг із дощем, на решті території без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на півдні 1-6° тепла, вдень 2-9° тепла.

14 березня на Закарпатті та півдні Одеської області очікується 8-13° тепла, у Криму до +16°.