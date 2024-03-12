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В Одесі оголошено штормове попередження: прогноз погоди на найближчі дні

В Одесі оголошено штормове попередження: прогноз погоди на найближчі дні

Протягом доби, 12 березня, в Одесі очікуються пориви східного вітру, 15-17 м/с. У місті оголошено штормове попередження, рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Будьте вкрай обережні під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити та не залишати транспортні засоби біля розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів, оскільки пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження.

У мерії нагадали про мінну небезпеку в таку погоду:

“Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні занадто висока. І цілком імовірний неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102”.

Яка буде погода найближчим часом

Як повідомляє sinoptik.ua, в Одесі весь день 12 березня протримається хмарна погода. У середині дня піде дощ і йтиме до пізнього вечора.

13-14 березня доби в південній частині України пройдуть невеликі дощі, розповіли в Укргідрометцентрі.

Уночі 13 березня в центральних і західних областях пройде невеликий мокрий сніг із дощем, на решті території без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на півдні 1-6° тепла, вдень 2-9° тепла.

14 березня на Закарпатті та півдні Одеської області очікується 8-13° тепла, у Криму до +16°.

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