Церковні свята та прикмети 15 лютого: чому не можна нікому довіряти і давати гроші у борг

Ким був святий Онисим

Святий апостол Онисим жив у Візантії у 54-68 роках і був одним із 70-ти апостолів Христа. Його життя пов’язане зі святим апостолом Павлом.

Онисим був рабом знатної людини на ім’я Філімон. Якось Онисим завинив і, щоб його не покарали, втік до Риму. Там, за волею долі, він потрапив до в’язниці, де зустрів апостола Павла, під впливом якого прийняв християнство і був охрещений.

Вийшовши з в’язниці, Онисим пішов у помічники до апостола. Згодом святий апостол Павло написав листа до Филимона. У цьому листі він просив Філімона пробачити Онісімові його гріхи і прийняти його як брата. Філімон з радістю відгукнувся на це прохання і прийняв Онисима не як раба, а як брата і дарував йому волю.

Все своє подальше життя Онисим проповідував Слово Боже у різних країнах, зокрема, в Іспанії, Коринфі, Колосах та Патрі. Коли він постарів, його поставили єпископом в Ефесі, а згодом він прийняв мученицьку кончину через віру: за наказом імператора Траяна його кинули до в’язниці, а потім стратили.

У народі святого Онисима вважають покровителем овець та пастухів, через що прозвали вівчарем.

Чим примітна Віленська ікона Божої Матері

Також 15 лютого відзначається церковне свято Віленської ікони Божої Матері, також відомої як Остробрамська ікона. Цей образ є однією з найцінніших святинь образотворчого мистецтва та пов’язується зі святим містом Вільно (Вільнюс, Литва). Згідно з давніми традиціями Православної Церкви, ікона була написана євангелістом Лукою ще за життя Божої Матері та перенесена до Константинополя з Палестини, отримавши там назву «Єрусалимська». Наразі місцезнаходження оригіналу невідоме.

До Віленської ікони Божої Матері звертаються з молитвою про тілесне та духовне зцілення, захист від ворогів та бід, запобігання гріхам та спокусам.

У кого іменини 15 лютого

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають: Олексій, Іван, Михайло, Микола, Онисим, Петро, Софія.

Прикмети та заборони 15 лютого

Прикмети на Онисимів день

15 лютого наші предки молилися за кохання, проте вважалося, що у цей день небажано планувати майбутнє;

якщо у цей день мало снігу, урожай буде поганим;

зоряне небо віщує гарний приплід ягнят;

червоний захід сонця обіцяє сильну хуртовину;

піднявся рівень води в річках – до гарного сіножаті;

все ще висять бурульки – зима буде затяжною.

Також у народі вважалося, що яка погода на Онисима, таким і вересень буде.

Що не можна робити 15 лютого

У давні часи вважалося, що в цей день не можна нікому довіряти, тому що будь-які обіцянки не збудуться;

не можна позичати – ці гроші вам ніколи не повернуть;

це день вважається поганим для прибирання та ремонту – може принести біду в сім’ю;

також не можна відмовляти в допомозі іншим, сваритися, ображати будь-кого, особливо тварин.

Що можна робити цього дня

Оскільки святий Онисим вважається покровителем вівчарства, вівчарі цього дня просять у апостола здорового та великого приплоду овець.

Жінки за старих часів пекли хліб із трьох злаків і підкладали його під подушку своєму чоловікові, а вранці пропонували його на сніданок, вірячи в здатність його помирити серця. Усі крихти з цього хліба обов’язково віддавали птахам.