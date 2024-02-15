Церковные праздники и приметы 15 февраля: почему нельзя никому доверять и давать деньги в долг

Кем был святой Онисим

Святой апостол Онисим жил в Византии в 54-68 годах и был одним из 70-ти апостолов Христа. Его жизнь связана со святым апостолом Павлом.

Онисим был рабом знатного человека по имени Филимон. Как-то Онисим провинился и, чтобы его не наказали, сбежал в Рим. Там, по воле судьбы, он попал в тюрьму, где встретил апостола Павла, под влиянием которого принял христианство и был крещен.

Выйдя из тюрьмы, Онисим пошел в помощники к апостолу. Впоследствии святой апостол Павел написал письмо Филимону. В этом письме он просил Филимона простить Онисиму его грехи и принять его как брата. Филимон с радостью отозвался на эту просьбу и принял Онисима не как раба, а как брата и даровал ему свободу.

Всю свою дальнейшую жизнь Онисим проповедовал Слово Божие в разных странах, в частности, в Испании, Коринфе, Колоссах и Патре. Когда он состарился, его поставили епископом в Ефесе, а впоследствии он принял мученическую кончину из-за веры: по приказу императора Траяна его бросили в темницу, а затем казнили.

В народе святого Онисима считают покровителем овец и пастухов, из-за чего прозвали овцеводом.

Чем примечательна Виленская икона Божией Матери

Также 15 февраля отмечается церковный праздник Виленской иконы Божией Матери, также известной как Остробрамская икона. Этот образ является одной из самых ценных святынь изобразительного искусства и связывается со святым городом Вильно (Вильнюс, Литва). Согласно древним традициям Православной Церкви, икона была написана евангелистом Лукой еще при жизни Божией Матери и перенесена в Константинополь из Палестины, получив там название «Иерусалимская». Сейчас местонахождение оригинала неизвестно.

К Виленской иконе Божией Матери обращаются с молитвой о телесном и духовном исцелении, защите от врагов и бед, предохранении от грехов и соблазнов.

У кого именины 15 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Алексей, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Петр, София.

Приметы и запреты 15 февраля

Приметы на Онисимов день

15 февраля наши предки молились о любви, однако считалось, что в этот день нежелательно планировать будущее;

если в этот день мало снега, урожай будет плохим;

звездное небо предвещает хороший приплод ягнят;

красный закат обещает сильную метель;

поднялся уровень воды в реках – к хорошему сенокосу;

все еще висят сосульки – зима будет затяжной.

Также в народе считалось, что какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.

Что нельзя делать 15 февраля

В старину считалось, что в этот день нельзя никому доверять, потому что какие-либо обещания не сбудутся;

нельзя давать в долг – эти деньги вам никогда не вернут;

этот день считается плохим для уборки и ремонта – может принести беду в семью;

также нельзя отказывать в помощи другим, ссориться, обижать кого-либо, в особенности животных.

Что можно делать в этот день

Поскольку святой Онисим считается покровителем овцеводства, овчары в этот день просят у апостола здорового и большого приплода овец.

Женщины в старину пекли хлеб из трех злаков и подкладывали его под подушку своему мужу, а утром предлагали его на завтрак, веря в способность его помирить сердца. Все крошки из этого хлеба обязательно отдавали птицам.