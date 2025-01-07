Погода в Одесі 8 січня: холодно чи тепло?

За даними синоптиків, завтра, у середу, 8 січня 2025 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода, але з проясненнями. Суттєвих опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 8 січня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень вона підніметься до 10-12°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 8 січня
По Одеській області завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 10-15°С вище за нуль.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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Фото Марії Котової