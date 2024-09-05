Церковне свято 5 вересня: не давайте порожніх обіцянок і не носіть брудний одяг

Ким були Захарія та Єлисавета

Пророк Захарія є однією з важливих постатей у християнській та іудейській традиціях. Він згадується в Новому Завіті, зокрема, в Євангелії від Луки як праведний священик, обраний Богом для особливої ​​місії.

Захарія був священиком з роду Аарона, а його дружина, Єлисавета, теж походила з цього священичого роду і була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Вони обидва були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Його заповіді, але були бездітними.

Якось Захарії з’явився архангел Гавриїл і розповів, що незабаром у них народиться син – він матиме місію підготувати людей до пришестя Спасителя. Тоді Захар не повірив ангелу і став німим. Знайшов промову він лише після народження сина, коли треба було назвати немовля. Його, на навіювання Святого Духа, назвали Іваном.

Святий Іоанн народився на півроку раніше за Ісуса. Відомо, що коли Єлисавета виношувала його, то до неї прийшла її племінниця, Діва Марія, яка дізналася про благу звістку. Тоді Єлисавета сказала: «Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід утроби Твоєї!»

Цар Ірод, який дізнався від волхвів про народження Царя Юдейського, одразу наказав вбити всіх немовлят. Під час богослужіння до храму до Захарії увірвалися воїни царя з вимогою віддати сина. Той відмовився та його вбили. Єлисавета бігла із сином у пустелю, але померла через 40 днів після загибелі чоловіка. Іоанн Предтеча жив у пустелі, доки не з’явився ізраїльському народові.

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Також у цей день церкву (за новим стилем) згадують загибель благовірного князя Гліба, брата князя Бориса.

Борис і Гліб (у святому Хрещенні – Роман та Давид) були молодшими синами великого київського князя Володимира. Обидва народилися незадовго до хрещення Русі, були виховані у християнських традиціях, добре освічені та прославилися як мужні воїни та милосердні люди.

Борис отримав у спадок від батька Ростов, Гліб – Муром. Але найстарший брат Святополк, якого пізніше прозвали Окаянним, боявся, що молодші після смерті батька відберуть у нього київський престол і владу. Хоча ні Борис, ні Гліб не мали наміру воювати з братом, Святополк їм не повірив: спочатку він відправив убивць до Бориса, а потім, виманивши Гліба з Мурома, убив і його. Благовірний князь Гліб загинув у 1015 році, біля гирла річки Смядинь.

Пізніше, як ще один їхній брат, князь Ярослав, названий Мудрим, розбив військо Святополка, тіло Гліба було знайдено і поховано у Вишгороді – там, де раніше таємно поховали Бориса. Для цього спеціально збудували церкву-усипальницю. Пізніше Володимир Мономах переніс мощі до нової кам’яної церкви, яка згодом кілька разів руйнувалася та перебудовувалася, а після набігу війська хана Батия святі мощі були втрачені. Нині у Вишгороді діє церква Бориса та Гліба другої половини ХІХ століття.

Бориса та Гліба називають князями-страстотерпцями, оскільки вони своїм прикладом показали, що за зло не можна віддавати злом, навіть під загрозою смерті. Своє життя вони принесли в жертву основному християнському добродійству – любові. Борис та Гліб стали першими уславленими святими.

Церковне свято 5 вересня за старим стилем

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті мученика Луппа Солунського (Фессалонікійського).

Про що говорять прикмети на 5 вересня

У народі 5 вересня – свято Захарій та Єлисавета. У давнину вважали, що в цей день пишеться доля людини, враховуються всі погані та добрі вчинки.

За прикметами дня судять, якою буде погода, а також осінь та зима:

хмари на світанку червоні – чекай на негоду;

на горобині багато ягід – до дощової осені.

листя на горобині пожовтіли – зима буде ранньою;

хмари пливуть низько – буде дощ;

жаб не видно і не чути – перед негодою.

Що не можна робити 5 вересня

За народними прикметами вважається, що сьогодні не можна давати порожні обіцянки – вони цього дня прирівнюються до брехні.

Не слід носити брудний чи рваний одяг – ризикуєте притягти до себе хвороби. Важливо в цей день стежити за своїми словами – в жодному разі не можна бажати зла чи проклинати, інакше все сказане повернеться.

Щоб гроші не тікали крізь пальці, як пісок, не можна брати до рук будь-які крупи або сипучі матеріали.

Що можна робити 5 вересня

У молитвах до святих Захарії та Єлисавети звертаються пари, які хочуть мати дітей, вагітні жінки просять про легкі пологи та здоров’я немовляти. Ті, хто має дітей, просять про здоров’я та щастя для них.

До благоверного князя Гліба звертаються з проханнями про звільнення від заздрості та ревнощів, приборкання ворожнечі та злості, захист від недоброзичливців, про допомогу тим, хто захищає Батьківщину від ворогів, а також про звільнення від хвороб, особливо при сліпоті та хворобах ніг, про мир та спокій у сім’ї.

Цього дня можна робити прибирання в будинку, добре викупатися, а якщо є можливість, то й попаритися з березовим віником – щоб прогнати усі хвороби.

Також цей день вважається сприятливим для весілля.

У кого іменини 5 вересня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.

За старим стилем іменини святкують Єлизавета, Єфрем, Іван, Павло, Федір, Микола.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око – один з різновидів кварцу. Здавна цей виробний камінь допомагає залучати оточуючих до свого власника.