Що відзначає церква 23 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

23 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

23 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого мученика Луппа.

Хто такий святий мученик Лупп

Він жив у древньому місті Солунь (сучасні Салоніки в Греції) та був вірним слугою святого Димитрія Солунського і став свідком його мученицької смерті за християнську віру. Після страти свого господаря, Лупп, сповнений глибокої віри та відданості, зберіг його окровавлену туніку та перстень як священні реліквії.

Ці предмети, освячені кров’ю мученика, стали інструментами божественної благодаті в руках Луппа. Він використовував їх для здійснення численних чудес та зцілень, що привертало увагу багатьох людей до християнського вчення. Його діяльність та проповіді сприяли поширенню християнства в регіоні, що викликало гнів язичницької влади.

Попри загрозу переслідувань, Лупп продовжував свою місію, демонструючи непохитну віру та мужність. Врешті-решт, за наказом імператора Максиміана, відомого своєю жорстокістю до християн, Луппа було арештовано. Після відмови зректися своєї віри, він був підданий жорстоким тортурам і прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним Христу до останнього подиху.

Що не можна робити 23 серпня

Забороняється підмітати підлогу.

Не можна звільнятися з роботи.

Не слід розмовляти з незнайомими чоловіками.

Народні прикмети 23 серпня

дивилися, який сьогодні день: вже є ранковий заморозок — швидко прийде зима;

дощ з громом — до теплої осені, але холодної зими;

журавлі летять низько — буде тепла зима;

вже журавлі полетіли до теплих країв — холод прийде скоро.

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