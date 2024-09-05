Церковный праздник 5 сентября: не давайте пустых обещаний и не носите грязную одежду

Кем были Захария и Елисавета

Пророк Захария является одной из важных фигур в христианской и иудейской традициях. Он упоминается в Новом Завете, в частности, в Евангелии от Луки, как праведный священник, избранный Богом для особой миссии.

Захария был священником из рода Аарона, а его жена, Елисавета, тоже происходила из этого священнического рода и была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Они оба были праведны перед Богом, безупречно выполняли все Его заповеди, однако они были бездетными.

Как-то Захарии явился архангел Гавриил и рассказал, что вскоре у них родится сын – у него будет миссия подготовить людей к пришествию Спасителя. Тогда Захария не поверил ангелу и стал немым. Обрел речь он лишь после рождения сына, когда нужно было назвать младенца. Его, по внушению Святого Духа, назвали Иоанном.

Святой Иоанн родился на полгода раньше Иисуса. Известно, что когда Елисавета вынашивала его, то к ней пришла ее племянница, Дева Мария, узнавшая о благой вести. Тогда Елисавета сказала: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!»

Царь Ирод, который узнал от волхвов о рождении Царя Иудейского, тут же велел убить всех младенцев. Во время богослужения в храм к Захарии ворвались воины царя с требованием отдать им сына. Тот отказался и его убили. Елисавета бежала с сыном в пустыню, но умерла через 40 дней после гибели мужа. Иоанн Предтеча жил в пустыне, пока не явился израильскому народу.

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Также в этот день церковь (по новому стилю) вспоминают гибель благоверного князя Глеба, брата князя Бориса.

Борис и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) были младшими сыновьями великого киевского князя Владимира. Оба родились незадолго до крещения Руси, были воспитаны в христианских традициях, хорошо образованы и прославились как мужественные воины и милосердные люди.

Борис получил в удел от отца Ростов, Глеб – Муром. Но самый старший брат – Святополк, которого позже прозвали Окаянным, боялся, что младшие после смерти отца отберут у него киевский престол и власть. Хотя ни Борис, ни Глеб не собирались воевать с братом, Святополк им не поверил: сначала он отправил убийц к Борису, а затем, выманив Глеба из Мурома, убил и его. Благоверный князь Глеб погиб в 1015 году, возде устья реки Смядынь.

Позже, после того как еще один их брат, князь Ярослав, названный Мудрым, разбил войско Святополка, тело Глеба было найдено и похоронено в Вышгороде – там же, где ранее тайно похоронили Бориса. Для этого специально построили церковь-усыпальницу. Позже Владимир Мономах перенес мощи в новую каменную церковь, которая со временем несколько раз разрушалась и перестраивалась, а после набега войска хана Батыя святые мощи были утрачены. Сейчас в Вышгороде действует церковь Бориса и Глеба второй половины XIX века.

Бориса и Глеба называют князьями-страстотерпцами, так как они своим примером показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. Свою жизнь они принесли в жертву основному христианскому доброделанию – любви. Борис и Глеб стали первыми прославленными святыми.

Церковный праздник 5 сентября по старому стилю

По старому календарному стилю сегодня день памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).

О чем говорят приметы на 5 сентября

В народе 5 сентября – праздник Захарий и Елисавета. В старину считали, что в этот день пишется судьба человека, учитываются все плохие и хорошие поступки.

По приметам дня судят, какой будет погода, а также осень и зима:

облака на рассвете красные – жди ненастья;

на рябине много ягод – к дождливой осени.

листья на рябине пожелтели – зима будет ранней;

облака плывут низко – будет дождь;

лягушек не видно и не слышно – перед непогодой.

Что нельзя делать 5 сентября

По народным приметам считается, что сегодня нельзя давать пустые обещания – они в этот день приравниваются ко лжи.

Не следует носить грязную или рваную одежду – рискуете притянуть к себе болезни. Важно в этот день следить за своими словами – ни в коем случае нельзя желать зла или проклинать, иначе все сказанное вернется.

Чтобы деньги не убегали сквозь пальцы, как песок, нельзя брать в руки какие-либо крупы или сыпучие материалы.

Что можно делать 5 сентября

В молитвах к святым Захарии и Елисавете обращаются пары, которые хотят иметь детей, беременные женщины просят о легких родах и здоровье младенца. Те, у кого есть дети, просят о здоровье и счастье для них.

К благоверному князю Глебу обращаются с просьбами об освобождении от зависти и ревности, укрощении вражды и злобы, защите от недоброжелателей, о помощи тем, кто защищает Родину от врагов, а также об избавлении от болезней, особенно при слепоте и болезнях ног, о мире и спокойствии в семье.

В этот день можно делать уборку в доме, хорошо искупаться, а если есть возможность, то и попариться с березовым веником – чтобы прогнать все болезни.

Также этот день считается благоприятным для свадьбы.

У кого именины 5 сентября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

По старому стилю именины празднуют Елизавета, Ефрем, Иван, Павел, Федор, Николай.

Талисманом человека, рожденного 5 сентября, является кошачий глаз – одна из разновидностей кварца. Издавна этот поделочный камень помогает привлекать окружающих к своему владельцу.