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Церковне свято 29 травня: день, коли не можна сваритися та ворожити на майбутнєр

Церковне свято 29 травня: день, коли не можна сваритися та ворожити на майбутнєр

Цього дня, 29 травня, православні віруючі відзначають Переполовення П’ятидесятниці (тобто до свята Трійці залишилося рівно стільки днів, скільки минуло від Великодня). Також у цей день за новим церковним календарем згадують святу мученицю преподобну Константинопольську Феодосію. Розповідаємо про традиції та прикмети цього дня.

Мучениця Феодосія: стала на захист святині і загинула страшною смертю

Феодосія народилася в Константинополі у VIII столітті. Сама вона була родом із багатої родини, її батьки рано померли, і вона виховувалась при монастирі. Коли підросла, то роздала свій спадок бідним і прийняла чернечий постриг. На частину коштів від спадщини дівчина замовила для монастиря дуже гарні ікони Спасителя, Божої Матері та мучениці Анастасії.

Коли до Візантії до влади прийшов імператор Лев Ісавр, ​​він наказав знищувати ікони, вважаючи, що вони нічим не відрізняються від ідолів. Наказали прибрати і ікону Спасителя, яка протягом 400 років висіла над Мідними воротами у Константинополі. Тоді віруючі та черниці на чолі з Феодосією стали на захист святині та перекинули сходи з воїном, який виконував наказ. Імператор наказав перебити всіх черниць, а Феодосію, як зачинщицю, зазнали страшних мук, а потім спалили в печі.

Поховали Феодосію у Константинополі, у монастирі Діокритис – біля її могили неодноразово відбувалися чудові зцілення хворих.

29 травня за старим календарним стилем згадують преподобного Феодора Освяченого.

У кого 29 травня іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, а також Олександр, Георгій, Єфрем, Касьян, Лаврентій, Федір, Модест, Муза.

Федосья Колосяниця: прикмети дня

У народному календарі 29 травня – свято Федосья Колосяниця. День прозвали так, бо в цей час починало колоситися жито.

Прикмети та повір’я цього дня:

  • колоситься жито – восени буде врожай грибів;
  • з’явилося багато павуків – погода буде гарною;
  • вранці туман стелиться у воді – погода буде ясною;
  • бджоли активно літають біля вуликів – чекайте короткочасного дощу.

Що не можна робити 29 травня:

  • сваритися з кимось, інакше це може бути надовго;
  • шити, в’язати та займатися іншим рукоділлям;
  • починати нові справи та вирушати в далеку дорогу – будуть невдалими;
  • гадати на майбутнє;
  • сумувати;
  • стрибати по землі.

Що можна робити 29 травня

У свято Преполовіння П’ятидесятниці можна також піти до храму, де проходить служба і мале освячення води – хресною ходою йдуть до річки, озера чи колодязя, щоб освятити воду і просять Господа «про напій усіх, хто прагне порятунку водами благочестя».

Освяченою водою в народі прийнято окроплювати домочадців, а також город та домашню худобу – щоб усе народило, використовують цю воду і для лікування різних недуг та обливань. За повір’ями, якщо на Пополовіння посадити цибулю, то вона виросте не дуже гіркою. Якщо у цей день допоможуть нужденному, то добро повернеться подвійним благом.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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