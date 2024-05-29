Церковне свято 29 травня: день, коли не можна сваритися та ворожити на майбутнєр

Цього дня, 29 травня, православні віруючі відзначають Переполовення П’ятидесятниці (тобто до свята Трійці залишилося рівно стільки днів, скільки минуло від Великодня). Також у цей день за новим церковним календарем згадують святу мученицю преподобну Константинопольську Феодосію. Розповідаємо про традиції та прикмети цього дня.
Мучениця Феодосія: стала на захист святині і загинула страшною смертю
Феодосія народилася в Константинополі у VIII столітті. Сама вона була родом із багатої родини, її батьки рано померли, і вона виховувалась при монастирі. Коли підросла, то роздала свій спадок бідним і прийняла чернечий постриг. На частину коштів від спадщини дівчина замовила для монастиря дуже гарні ікони Спасителя, Божої Матері та мучениці Анастасії.
Коли до Візантії до влади прийшов імператор Лев Ісавр, він наказав знищувати ікони, вважаючи, що вони нічим не відрізняються від ідолів. Наказали прибрати і ікону Спасителя, яка протягом 400 років висіла над Мідними воротами у Константинополі. Тоді віруючі та черниці на чолі з Феодосією стали на захист святині та перекинули сходи з воїном, який виконував наказ. Імператор наказав перебити всіх черниць, а Феодосію, як зачинщицю, зазнали страшних мук, а потім спалили в печі.
Поховали Феодосію у Константинополі, у монастирі Діокритис – біля її могили неодноразово відбувалися чудові зцілення хворих.
29 травня за старим календарним стилем згадують преподобного Феодора Освяченого.
У кого 29 травня іменини
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, а також Олександр, Георгій, Єфрем, Касьян, Лаврентій, Федір, Модест, Муза.
Федосья Колосяниця: прикмети дня
У народному календарі 29 травня – свято Федосья Колосяниця. День прозвали так, бо в цей час починало колоситися жито.
Прикмети та повір’я цього дня:
- колоситься жито – восени буде врожай грибів;
- з’явилося багато павуків – погода буде гарною;
- вранці туман стелиться у воді – погода буде ясною;
- бджоли активно літають біля вуликів – чекайте короткочасного дощу.
Що не можна робити 29 травня:
- сваритися з кимось, інакше це може бути надовго;
- шити, в’язати та займатися іншим рукоділлям;
- починати нові справи та вирушати в далеку дорогу – будуть невдалими;
- гадати на майбутнє;
- сумувати;
- стрибати по землі.
Що можна робити 29 травня
У свято Преполовіння П’ятидесятниці можна також піти до храму, де проходить служба і мале освячення води – хресною ходою йдуть до річки, озера чи колодязя, щоб освятити воду і просять Господа «про напій усіх, хто прагне порятунку водами благочестя».
Освяченою водою в народі прийнято окроплювати домочадців, а також город та домашню худобу – щоб усе народило, використовують цю воду і для лікування різних недуг та обливань. За повір’ями, якщо на Пополовіння посадити цибулю, то вона виросте не дуже гіркою. Якщо у цей день допоможуть нужденному, то добро повернеться подвійним благом.