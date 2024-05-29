Церковный праздник 29 мая: день, когда нельзя ссориться и гадать на будущее

Мученица Феодосия: встала на защиту святыни и погибла страшной смертью

Феодосия родилась в Константинополе в VIII веке. Сама она была родом из богатой семьи, ее родители рано умерли, и она воспитывалась при монастыре. Когда подросла, то раздала свое наследство бедным и приняла монашеский постриг. На часть средств от наследства девушка заказала для монастыря очень красивые иконы Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии.

Когда в Византии к власти пришел император Лев Исавр, он приказал уничтожать иконы, полагая, что они ничем не отличаются от идолов. Приказали убрать и икону Спасителя, которая в течение 400 лет висела над Медными воротами в Константинополе. Тогда верующие и монахини во главе с Феодосией встали на защиту святыни и опрокинули лестницу с воином, который исполнял приказ. Император приказал перебить всех монахинь, а Феодосию, как зачинщицу, подвергли страшным мучениям, а потом сожгли в печи.

Похоронили Феодосию в Константинополе, в монастыре Диокритис – у ее могилы не раз происходили чудесные исцеления больных.

29 мая по старому календарному стилю вспоминают преподобного Феодора Освященного.

У кого 29 мая именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот, а также Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Модест, Муза.

Федосья Колосяница: приметы дня

В народном календаре 29 мая – праздник Федосья Колосяница. День прозвали так, потому что в это время начинала колоситься рожь.

Приметы и поверья этого дня:

колосится рожь – осенью будет урожай грибов;

появилось много пауков – погода будет хорошей;

утром туман стелется по воде – погода будет ясной;

пчелы активно летают возле ульев – ждите кратковременный дождь.

Что нельзя делать 29 мая:

ссориться с кем-то, иначе это может быть надолго;

шить, вязать и заниматься другим рукоделием;

начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу – будут неудачными;

гадать на будущее;

унывать;

прыгать по земле.

Что можно делать 29 мая

В праздник Преполовения Пятидесятницы можно также пойти в храм, где проходит служба и малое освящение воды – крестным ходом идут к реке, озеру или колодцу, чтобы освятить воду и просят Господа «о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия».

Освященной водой в народе принято окроплять домочадцев, а также огород и домашнюю скотину – чтобы все родило, используют эту воду и для лечения разных недугов и обливаний. По поверьям, если на Преполовение посадить лук, то он вырастет не очень горьким. Если в этот день помочь нуждающемуся, то добро вернется двойным благом.